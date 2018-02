Sergio Busso, Ministro Agricultura de Córdoba: “Queremos pasar de la protesta a las propuestas”

El Ministro de Agricultura de la Provincia de Córdoba, Sergio Busso, se refirió, en este diálogo exclusivo con Nuevo Día, al Programa Buenas Prácticas Agropecuarias, a la nueva ley Agroforestal y a la situación de los suelos en esta región del sureste cordobés.

-¿Qué es el Programa de Buenas Prácticas Agropecuarias (BPAs) de Córdoba y cuáles son sus beneficios?

-El balance es ampliamente satisfactorio porque es un programa novedoso, es una experiencia donde no teníamos espejo donde mirar, teníamos, quizás, muchos interrogantes. Cuando el gobernador Schiaretti tomó la decisión de destinar del presupuesto provincial 70 millones de pesos para reconocer y estimular a aquel productor de campo que hiciera bien las cosas, fue un desafío. Lo tomamos, lo echamos a rodar con el acompañamiento de más de 50 instituciones del sector, sectores académicos, la mesa de enlace, INTA, Apresid, los Colegios profesionales tanto agrónomos como veterinarios. Hubo capacitaciones, implementaciones de parte de distintos actores del sector que nos acompañaron y llegamos al final de 2017 con, prácticamente, 3.500 productores que han adherido al Programa y 2000 que han validado esas Prácticas. Esas Prácticas en total eran ocho, y, seguramente en 2018 serán otras o algunas que se repitan. Esas prácticas están vinculadas a la sostenibilidad del sector, ya no solamente desde lo económico, sino sobre todo en lo ambiental y social. Por ello pusimos conservación de suelo, rotación de cultivos, implantación de gramínea. Todas prácticas, insisto, que apuntaban, en un contexto bastante complicado por las cuestiones climáticas, a mejorar aspectos vinculado a la conservación de los recursos. Hoy podemos decir que estamos ampliamente satisfechos con la entrega en Leones, el productor se compromete, participa y más allá del monto económico, que puede ser importante, me parece que lo destacable es una política pública que estimula y reconoce para que el productor haga bien las cosas y hacer bien las cosas es tener futuro.

-¿Cómo piensa llevar adelante el diálogo con sectores opuestos a la nueva ley agroforestal?

La ley agroforestal tuvo bastante consenso cuando se trató en la legislatura, prácticamente el 90 por ciento de los legisladores de los distintos bloques la han aprobado. Es cierto que, como todas las leyes, de pronto tienen que conocerse, saber de qué se trata. Nosotros buscamos con esta ley es que Córdoba pueda acceder en cada uno de sus campos, por lo menos el 2 por ciento de plantación de árboles. Los árboles que se van a poner, ésta es una discusión que a veces, seguramente serán puestos en cada proyecto porque es obligación este año presentarlo. La ley plantea que el primer año el productor necesita hacer una declaración jurada y acompañar qué proyecto quiere llevar adelante para implantar en su campo. Nosotros lo evaluaremos técnicamente y definiremos si es suficiente el 2 por ciento, si es suficiente por cuestiones de dimensiones del suelo o se necesita plantar algo más. Pero también la ley tiene una mirada, que creo que es lo más positivo, que busca el uso múltiple del recurso, también es cierto que lo forestal en Córdoba está como desatendido y no tengo ninguna duda que lo forestal puede ser una mirada importante desde el punto de vista de lo productivo. Nosotros estamos hablando del tema energético y estamos hablando de árboles, estamos hablando del desarrollo de la industria de la madera, y estamos hablando de árboles; en ese sentido entiendo que va a ser una ley muy importante, insisto, porque le va a dar una mirada no solamente desde el punto de vista ambiental para cumplir con la ley, sino también del uso múltiple del recurso. Por otro lado, la Universidad de Río Cuarto aportó el concepto de más arbóreo que significa que cada productor podría cumplir con esa obligación juntándose con otros productores y por ejemplo buscando campos más degradados y hacer ahí su plantación. No tengo ninguna duda que la ley va a servir. Es necesario que nosotros avancemos en este sentido. La ley es obligatoria, sanciona de manera muy dura a aquel que no lo cumple, esto también es una toma de conciencia del productor de saber que hay que cambiar un modelo productivo, de hacerlo más sustentable, en ese sentido creo que tomó conciencia, no tengo ninguna duda que Córdoba, como en otras acciones también va a terminar haciendo punto con este tema.

-¿Qué análisis hace de la situación de suelos en esta región? ¿Considera que las obras de canales son suficientes, de qué manera el Gobierno de Córdoba piensa seguir atento con este tema?

-Nosotros hemos puesto una agenda con el INTA sobre todo, sobre la necesidad de avanzar en la sistematización de la cuenca. Este es un tema que no podía esperar tanto el 2016 como 2017 se invirtió mucho sobre todo en el este y sur de Córdoba. Se llevaron adelante obras importantes que van a resolver, definitivamente, el tema de la sistematización de las aguas, sabemos también que estas aguas son interprovinciales, que hay cuencas que hay que ordenarlas, en el caso de ustedes, con Santa Fe; en el caso del sur con La Pampa y Buenos Aires; en el caso de La Picasa con Santa Fe y Córdoba, digo, hay distintas miradas que hay que trabajar en el Comité Interprovincial de Cuencas pero yo creo que se ha ido avanzando mucho, sobre todo en Córdoba haciendo las obras que habíamos prometido y planificado y eso no tengo ninguna duda que va a dar un buen resultado. Las obras por sí solas no resuelven solamente el problema de las inundaciones o exceso hídrico, necesitan también ir acompañado de un modelo productivo como dice el INTA: la columna sur que se vean las obras, pero también la columna verde que es la rotación de cultivos, la conservación de los suelos, una mejor mirada del modelo productivo que llevamos adelante. Por eso este Consorcio (en Leones) que integra cuencas es un trabajo conjunto entre Vialidad, entre recursos hídricos y entre Agricultura para llevar adelante políticas mucho más integrales con una respuesta mucho más abarcativas de las necesidades que tiene nuestro suelo. Por eso este año desde el Ministerio junto al INTA vamos a terminar el mapa de suelo de toda la provincia para ordenar territorios de una manera distinta, para saber en qué lugares se pueden hacer determinadas producciones, en cuales no, eso va a ordenar y ayudar mucho a conservar nuestros recursos, ese es nuestro gran desafío. El trabajo nación, provincia, municipio, sector privado, es fundamental y creo que vamos en una dirección que si lo logramos sostener en el tiempo, no tengo ninguna duda que va a dar grandes resultados. Tenemos una agenda muy activa. Queremos pasar de la protesta a las propuestas.