Se rindió homenaje a Osvaldo Ravasi y Silvio Olmedo

El viernes 24 de marzo, en la Plazoleta que rinde homenaje a los desaparecidos por la dictadura militar de 1976, la Municipalidad de Leones organizó un acto oficial para recordar a aquella oscura etapa de la historia, entre ellos dos hijos de nuestra ciudad: Silvio Olmedo y Osvaldo Ravasi.

La Intendente Lorena Bussi junto a María Angélica Olmedo -madre de Silvio-, y Mirtha Pizzolatto de Ravasi-esposa de Osvaldo-, fueron las que presidieron el acto, junto a concejales, directores de áreas municipales y representantes de instituciones de la ciudad.

La escuela de Música y Banda a cargo de la profesora Anabel Vidable, fue la encargada de entonar las estrofas del Himno Nacional y el minuto de silencio en homenaje a las víctimas.

La única oradora fue Mirtha, docente y trabajadora social jubilada, esposa de Osvaldo Ravasi, desaparecido el 6 de enero de 1976, en la ciudad de Córdoba, cuando las fuerzas armadas ingresaron a su domicilio, lo secuestraron, se llevaron su auto, y junto a él, en esa noche, a otras 21 personas más.

“En nuestro caso supimos que Osvaldo estuvo en Campo de la Ribera, nosotros mirando los diarios de la época, que los estudié mucho para ir a atestiguar y me basé en lo que dijeron los vecinos y los diarios de la época”, dijo Mirtha Pizzolatto durante su alocución.

La Mega Causa fue uno de los juicios más importantes y más largos, comenzó en 2012 y terminó el año pasado: “para nosotros fue importante porque vimos que se hizo justicia, que de alguna manera se van conociendo más cosas sobre lo que pasó. Han ido incorporándose causas y lo particular es que en ningún momento se había juzgados los delitos cometidos antes del golpe de 1976, el caso de Osvaldo sí se incorporó, y ello permitió que se juzgaran a personas que antes se habían resistido a ello. Las causas llevaban el nombre del principal responsable, en el caso de Osvaldo y los 21 restantes se llama ‘Causa Vergez y Barreiro’, pero Vergez es el responsable, se sabe, incluso lo dijo en un libro del secuestro de los 21, libro que aún no leí porque siento que no estoy en condiciones”, relató Mirtha.

Durante este juicio, también se juzgó a Menéndez: “para mí está muy bueno volver para contarles esto. También fue muy importante declarar que Osvaldo no tuvo posibilidades en el juicio de defenderse, eso fue lo primero que dije cuando comencé a declarar, reclamé esta posibilidad de hablar del flaco, que no compensa para nada que en esa sala había un ausente, y era el flaco, y que yo tenía que hablar por él porque lo habían matado sin darle esa posibilidad. Terminé reclamando esto que fue tan lerdo, que duró tanto tiempo, y que nos hizo bien”, manifestó.

Finalmente Mirtha Pizzolatto remarco: “no hay palabras de agradecimiento para la Municipalidad de Leones, la búsqueda de la verdad es muy importante, buscar, pensar, analizar y confrontar porque hay muchas verdades dando vuelta, ahí hay matices y hay diferencias, aún entre las personas que pensamos que la verdad es esta, pero esta bueno que podamos buscar la verdad y los juicios han ayudado a ello. Lo que interrumpieron de la relación que Osvaldo tenía conmigo, con sus hijos, con sus familias y con todos ustedes, no la podemos reparar, pero sí podemos sentir que lo hacemos presente en estos lugares, donde este pueblo maravilloso le ha dado este lugar a estos dos muchachos. Muchas gracias”.

Un espacio para los Libros Prohibidos

Hace 40 años atrás, el estado mayor del Ejército elaboraba el “Informe especial Nº 10”, un documento de 10 páginas que se dedicó a analizar el problema de la cultura. Se planteó allí qué valores eran propios de una “cultura argentina,” y cómo es amenazada por la “subversión,” siendo esta la amenaza que la Junta debía enfrentar. El informe desarrolla a partir de allí una propuesta de estrategia para afrontar el problema. La dependencia especializada en control cultural fue la Dirección General de Publicaciones, la cual centralizó, a nivel nacional, el control sobre las actividades culturales. A partir de allí, numerosas producciones culturales como libros, obras de teatro, textos escolares, programación radial y televisiva, fueron censurados y prohibidos.

Es por ello que el Departamento Ejecutivo Municipal ha resuelto rendir un homenaje a los libros censurados por la dictadura, a sus autores y editores, habilitando en la Biblioteca José Manuel Estrada un nuevo espacio, la “Biblioteca de los libros prohibidos”. Es una apuesta a la cultura, a la circulación de las ideas, a la reivindicación de la labor de autores y editores y del derecho de los lectores a poder acceder plena y libremente a éstos. Este proyecto forma parte de otro más amplio presentado por el licenciado Cristian Walter Celis y el profesor Marcos Ongini con motivo de los 40 años del Informe Especial Nº 10.