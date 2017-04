Presbítero Raúl Prado fue designado Vicario en Villa María

El 17 de marzo, el obispo diocesano de Villa María, monseñor Samuel Jofré Giraudo, estableció el traslado del presbítero Raúl Eduardo Prado de su oficio de vicario de las parroquias “Nuestra Señora del Rosario” de Leones y “San Marcos Evangelista” de San Marcos, al de vicario de la Catedral y parroquia “Inmaculada Concepción” de Villa María.

El Padre Raúl llegó a Leones el 28 de enero de 2015 hasta el 27 de marzo de 2017 como vicario parroquial; además, es asesor Diocesano de Pastoral Juvenil.

En Leones, el jueves 23 de marzo feligreses organizaron su despedida con la celebración de una misa en la parroquia Nuestra Sra. del Rosario y el posterior festejo en el salón parroquial. El lunes 27 de marzo comenzó su nueva labor pastoral en Villa María.

El párroco José María Delfino Carpené le dedicó las siguientes palabras de despedida: “Qué lindo cuando el que se va, no se quisiera ir nunca, y los que quedan no lo dejarían ir por ningún precio, es porque algo valioso ocurrió, alguna siembra se hizo, un misterio que sólo Dios tiene en su corazón.

Que hermoso es cuando la partida está llena de cariño y de agradecimiento. Que hermoso es irse así, aunque duela. Si es verdad que partir ‘es morir un poco’ porque nadie se va sin dejar algo de sí, ni nadie se queda, sin algo de aquel que parte, es verdad también que hay partidas felices. Es feliz esta partida del Padre Raúl de la parroquia de Leones porque nos dio el gozo enorme de poder darnos cuenta las gracias de Dios que hemos recibido, él de nosotros, nosotros de él, todos de Dios. Fueron además días de recuerdos de momentos hermosos vividos en el Señor, y al final el que se va es querido, extrañado, y lagrimeado, porque lágrimas me parece fueron muchas.

Quién diría, en los tiempos que corren, del apuro, de la sospecha, aún en la misma Iglesia, que hagamos fiesta y a la vez que tengamos buenos deseos para el camino por delante del Padre Raúl. Es hermoso irse así, y no de otro modo. Irse sabiendo que aquí quedan puñados de hermanos y amigos que si bien sienten la partida, no menos desean, que otros tengan la oportunidad de la amistad de un sacerdote joven que les muestre al Señor, a la vez que no impiden su crecimiento humano y cristiano. Qué lindo irse así haciendo fiesta aunque apretando el corazón por el despegue. ¡Sigue tu camino sacerdote, no eres de nadie, solo de Cristo, aunque en él, eres de todos, que nadie te ate, que nada te ancle, sigue tu camino a alturas más grandes y metas insospechadas, el Señor está contigo!

Acompañemos con nuestra oración la tarea de este querido sacerdote, y pidámosle al Señor por muchas y santas vocaciones para nuestra Iglesia diocesana”, finalizó el padre José María.

Palabras de despedida de Raúl

En un mensaje muy especial de despedida del Padre Prado, rescatamos lo siguiente:

“Quiero con esta palabras dar mi acción de gracias a Dios por todo lo recibido en estos más de dos años que estuve entre ustedes ejerciendo mi ministerio sacerdotal.

“Son muchas las cosas que pasaron en este poco pero intenso tiempo, y son muchas las cosas y las bendiciones que Dios me dio a través de todos ustedes. Me voy a ir de esta comunidad con un corazón bien grande, podría decir que no sólo engordé en kilos sino también en el amor que me dieron. Tengo que reconocer que no fue fácil venirme para Leones, me costó dejar Villa María, pero con mucha sinceridad les confieso que mucho más me cuesta ahora dejar Leones y volver a Villa María.

Algunos me preguntan si estoy contento o no, la verdad es que pasan muchas cosas en el corazón, y se sienten muchas cosas juntas. Uno no puede no sentir alegría porque nuestro corazón (el de cada cristiano) debe vivir de la fe en el Señor Jesús, y en la confianza en que la providencia de Dios nos pone en aquel lugar donde el siembra la felicidad. Así me lo demostró, me asacó de donde estaba y me trajo en una comunidad que me vio nacer como sacerdote, que me enseñó a dar mis primeros pasos como tal y que me demostró ser una gran comunidad tanto Leones como mi amadísimo San Marcos.

La mayor riqueza de la comunidad de este tiempo, y que marcará por siempre mi corazón, fue que supieron acompañarme en el momento más alegre de mi vida, en el más importante que fue mi ordenación sacerdotal, descubrir como uno se hace sacerdote para el bien de toda la iglesia y tener con quien compartir esa alegría, esa fe, esos misterios, sentirse acompañado en ese milagro que Dios hace en la propia Vida pero para los demás, el no estar solo en ese momento es hermoso y ustedes supieron hacer que mi alegría de ser consagrado presbítero sea en mi vida y para todos una verdadera fiesta, gracias siempre por eso. Y por otro lado fueron testigos, me acompañaron y me amaron en una de las cosas más tristes también que me tocó vivir que fue la muerte de mi mamá. Gracias por tenderme esa mano solidaria y providente en la palabra, en la acción y en el silencia. Gracias por ayudarme a creer en la vida eterna y en la redención por medio del dolor. Puedo decir con alegría y orgullo que fueron mi familia.”

En la parte final de su mensaje, el presbítero Raúl, expresó: “Quizás con lágrimas en los ojos pero con gozo en el corazón voy hacia donde el Señor me quiera mandar para hacerme su administrador fiel, con la confianza de que Él me envía a ese lugar donde este pastor necesita estar para su santidad, y a ese lugar donde muchas almas necesitan de la absolución y de la eucaristía que mis manos pueden dar”… “Hasta pronto, los quiero. Su joven pastor, padre, amigo y hermano… Padre Raúl”.