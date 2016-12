No quiero que cumpla 20 años

Hoy me desperté con una idea que se fue haciendo un pensamiento muy fuerte, a tal punto que me llevó a escribir esta nota. Caí en la cuenta que el Salón de Usos Múltiples o Gimnasio de la ESCBA ¡se halla en construcción desde hace 19 años!

¿Cómo es posible que la escuela no haya podido finalizar la obra después de tantos años de espera, de tantos reclamos?

Por si alguno de los ciudadanos no sabe, les cuento que la construcción del Salón de Usos Múltiples de nuestra escuela es una obra pendiente desde el 1997. La ESCBA es una de las escuelas transferidas de la Nación a la Provincia de Córdoba en 1995, en ese momento los fondos destinados a la finalización del SUM no fueron otorgados al Establecimiento y desde allí quedó paralizada la obra. Se realizaron innumerables y diversos reclamos año tras año: cartas y llamados telefónicos a las direcciones correspondientes tanto educativas o de obras públicas o arquitectura provincial, cartas a legisladores, ministros, gobernadores, presidentes de la nación, etc., etc. En cada oportunidad que se presentó o se presenta, cuando autoridades provinciales o nacionales visitan Leones ya sea por la Fiesta Nacional del Trigo o por campañas electorales, estamos allí entregando una nota y/o suplicando se pueda finalizar la obra.

Las respuestas, evidentemente, no han sido contundentes. Hemos recibido algunos subsidios esporádicos y algunas partidas presupuestarias que siempre llegaron desfasadas y aunque ayudaron porque algo se pudo seguir construyendo, no alcanzaron para lo que estaba destinado debido al paso del tiempo y al aumento de precios paulatino que se fue dando durante el transcurso de los años.

Además, lo construido a partir de ello ya se encuentra tan deteriorado por estar a la intemperie -los efectos del clima y de animales como palomas, loros y demás insectos han destruido visiblemente la estructura metálica y el aislante- lo cual significa que habrá que destinar nuevamente dinero para reparar lo hecho.

Hoy la escuela no cuenta aún, con un espacio común para actividades que involucren gran cantidad de estudiantes, no hay espacio cerrado para reuniones de grupos numerosos, actos escolares, ni para la práctica de la asignatura Educación Física ya que para ello se requiere de la colaboración de las instituciones locales para tal fin.

Cada vez parece que estamos más cerca, a punto de conseguir lo anhelado, pero siempre y por diversos motivos, no llega la decisión política de terminar la obra de una vez… y el tiempo pasa. Por ello, NO quiero que la obra del salón gimnasio de la ESCBA cumpla 20 años en construcción!

Todos los integrantes de la Comunidad Educativa de la ESCBA y de su Asociación Cooperadora, queremos que de una vez por todas, la obra se termine, para que los estudiantes tengan el espacio necesario para una mejor educación!

No quiero que cumpla 20 años de espera…¡La ESCBA de Leones, necesita el Salón de Usos Múltiples!

Prof. Patricia A. Penna. Directora ESCBA