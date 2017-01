Durante el homenaje a los docentes jubilados con 50 años de afiliación, no faltó oportunidad para evaluar la situación que atraviesan los docentes después de un año conflictivo, donde los docentes provinciales solicitaron la derogación de la ley que afecta el haber del cálculo jubilatorio. También solicitaron aumento salarial dado que el nivel de inflación.

En este sentido, Luis Miravalles le dijo a NUEVO DÍA que desde el 23 de diciembre del año pasado trabajan la ley 10.333, que afecta el haber del cálculo jubilatorio de los jubilados, “se calcula el 82%, no sobre el 100% del salario sino sobre el 89% y se produce una merma del 11% de los haberes. Nosotros, desde el 29 de diciembre del año pasado estamos en la calle, pidiéndole al gobierno que derogue la ley 10.333 y por nuestro aumento salarial”.

El flamante Secretario General definió a 2016 como un año muy conflictivo. “Se realizaron siete paros, el gobierno incumplió las actas firmadas en febrero de este año donde siempre discutimos el punto 4 donde dice que si la inflación superaba el 25% se reunirían las partes: el ministerio de Educación, de Trabajo y la UEPC, para renegociar los salarios”.

Miravalles continuó explicando: “El gobierno, a pesar que la inflación había superado el 25 por ciento, nunca se sentó a negociar”, afirmó.

El blanqueo del material didáctico

“En noviembre de este año, había un acta acuerdo del año pasado firmada por el doctor Juan Manuel De la Sota donde estipulaba que el material didáctico que antes se pagaba a comienzo de año, en cuatro años se incorporaba al salario en un blanqueo del 25% anual, o sea, la primera parte la hizo efectiva el gobierno anterior en noviembre de 2015, en noviembre de 2016 se tenía que hacer el blanqueo del otro 25%, en noviembre de 2017 otro blanqueo y terminaba en el mismo mes de 2018 con el 100% del blanqueo del material didáctico”.

“Schiaretti incumplió con las dos actas”

En esa acta del 2015, había también otro punto que era escalafonario donde los que tuvieran 28 años de servicio o más se le sumaba un 10% más de salario por la antigüedad “Cuando se hicieron efectivos los salarios de ahora, de noviembre de 2016, tampoco cumplió con esa acta, ello significa queel gobierno de Schiaretti incumplió con las dos actas, la que firmó él y la que venía anteriormente. Algo muy grave, porque institucionalmente no se respeta lo que se firmó por los Ministerios de Educación y Trabajo que son el aval de lo que autorizan los gobiernos y no se han cumplido ninguna de las dos actas”, sostuvo Luis Miravalles.

El Sistema Jubilatorio camino a la armonización

En cuanto al sistema jubilatorio, existe la ley 10.078 que produce un atraso, donde seis meses después que cobran los activos se hace efectivo la actualización salarial a los jubilados. “Todos los candidatos a gobernadores, en sus plataformas, aseguraban que iban a derogar esta ley y nosotros nos llevamos la sorpresa el 23 de diciembre del año pasado, cuando aprobaron la ley 10.333 que produce el recorte jubilatorio. Con esta ley se pidió desde el primer momento la derogación, de hecho hace todo el año que estamos en la calle, pero ante el inminente acuerdo del juicio de la Nación – Provincia por la restitución de ese 15 % de dinero a la caja de jubilaciones que tiene que ser coparticipable, el gobierno anterior le había iniciado juicio a la Nación, el nuevo gobierno nacional llamó al nuevo gobierno provincial y acordaron – hace pocos días – una suerte de “armonización”. Hay varios puntos que no están claros, se van a producir auditorias anuales donde la provincia tiene que cumplir ciertas metas que ponga la Nación y si no las cumple, la provincia tendrá que pagar una multa que implica durante el primer año el 15%, otro año el 5% si no cumple con las metas fijadas por la Nación”.

“Hay un proceso gradual para llegar al año 2020 con la Caja completamente armonizada, ello implica que cambia el cálculo del haber jubilatorio, cambia la edad jubilatoria, hay un montón de puntos que aún no están claros. Se firmó ese pacto con la Nación. Ya hay una ley, la 10.395 que está en vigencia que todavía no sabemos cuáles son los alcances porque nos hemos enterado estos días”, continuó explicando Miravalles.

“La lucha va a continuar y está en riesgo el comienzo del ciclo lectivo 2017”

Con respecto al comienzo del ciclo lectivo del próximo año, Luis Miravalles expresó: “Nosotros estamos en la calle, así estuvimos el pasado 21 de diciembre, como todos los meses de este año, con la Coordinadora de gremios aportantes de la Caja, manifestando y exigiendo al gobierno la derogación de la ley 10.333 y que cumpla todos los acuerdos salariales que se habían fijado. En cuanto al comienzo del ciclo lectivo 2017, como hemos terminado mal, vamos a tener un mal comienzo de 2017, lamentablemente, pero no hemos podido cerrar el año como lo hubiésemos querido. Porcentualmente hemos perdido 10 puntos en nuestros salarios porque la inflación supera ampliamente el 35 al 40 por ciento, nos han dado un 25 por ciento de aumento, más las actas no cumplidas, se está hablando de un 17% anual en tres tramos como firmó la provincia de Buenos Aires, o sea que el panorama es bastante desolador. Fue un año espantoso para los trabajadores y lo que pinta no es mejor”.

