José Luis Galanti: “El Carretero”, nominado para el Martín Fierro Federal 2017

El programa, producido por un leonense, competirá con otras dos producciones de Mar del Plata y Neuquén.

El leonense José Luis “Pichi” Galanti, resultó ternado con su programa “El Carretero” para los Martín Fierro Federal 2017.

Desde hace algunos años, “Pichi” produce este programa que se emite en Río Negro y Neuquén. La propuesta rescata y mantiene nuestras tradiciones recorriendo fiestas populares argentinas.

El Carretero (Canal 2 – General Roca, Río Negro) competirá en el rubro: Televisión, Interés General con Destino Neuquén (AVC – Villa La Angostura, Neuquén) y Style (Canal 8 – Mar del Plata).

La ceremonia será este próximo 29 de julio en los salones del Hotel Amérian Casino Carlos V, en Las Termas de Río Hondo. Está organizada por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentina (Aptra), institución que distingue y premia la labor artística, periodística y las producciones de Radio y Televisión del Interior de nuestro país.

NUEVO DÍA dialogó con José Luis y además de charlar sobre la nominación, también recordamos su tiempo en su ciudad natal.

-ND: ¿Cuántos años hace que realizas El Carretero?, ¿cómo nació esta idea?

-JLG: Esta patriada nació allá por el año 2008 y es una suerte de continuidad de otro programa decano de la TV Patagónica llamado “Cortando Rastro”, con 14 años ininterrumpidos de emisión.

Este Carretero, comenzó en Canal 10 de la provincia de Rio Negro y luego de 3 años, por cuestiones contractuales, seguimos donde estamos actualmente, en Canal 8 de “Somos El Valle “, canal de cable con 300 mil abonados en Rio Negro y Neuquén.

-ND: ¿En qué consiste el programa?

-JLG: Esta producción es un intento de revalorización y rescate de nuestra idiosincrasia, nuestras costumbres, nuestra forma de ser, basándonos en que aquél que olvida sus orígenes mal puede planificar su presente y mucho menos su futuro…para ello , recorremos los distintos acontecimientos tradicionalistas, fiesta populares, aniversario de pueblos y ciudades de esta Patagonia , nutriéndonos de las vivencias de los verdaderos protagonistas que son, generalmente, la sufrida y nunca bien ponderada gente de campo.

-ND: ¿Quiénes te acompañan en la producción del programa?

-JLG: Un camarógrafo y un/una productora dependiendo de los lugares donde nos toque ir y el grado de dificultad que esto conlleve.

-ND: ¿Qué significa para vos este reconocimiento?

-JLG: En mi vida profesional nunca trabajé para premios o distinciones, nunca creí ser merecedor de algo por el estilo. En esta ocasión miré a mi alrededor, la gente comprometida con este proyecto y me dije…ellos se lo merecen más que yo, …y aquí estamos…-risas-.

-ND: ¿Cuántos años hace que te fuiste de Leones?

-JLG: Honestamente, nunca me fui de mi pueblo, tal vez físicamente, pero en lo espiritual, sigo viviendo allí y lo seguiré haciendo; de hecho en cada oportunidad que se me presenta me doy una vueltita por mi querido Leones. Definitivamente en el año 1982 inicie mi periplo cuando ingreso al ISER (Instituto Superior de Enseñanza de Radiodifusión) en Buenos Aires.

-ND: ¿Cómo es tu vida en el sur y cómo está conformada tu familia?

-JLG: Mi familia está conformada por mi esposa Susana Bastida, desde hace casi 30 años, y luego fueron llegando los regalitos: Carla (28), Lucas (25) y Matías (24).

Actualmente residimos en el Alto Valle de Rio Negro y Neuquén, concretamente en la ciudad de General Roca, sede de la Fiesta Nacional de la Manzana (como para llenar el vacío que me dejó no estar presente en las ediciones de la Fiesta Nacional del Trigo) –risas-.

-ND: ¿Qué recuerdos te quedan de tu Leones natal?

-JLG: En cuanto a los recuerdos, yo los denominaría recuerdos cercanos de primer tipo, porque los considero tan cercanos y vividos, que ya definitivamente no son recuerdos.

De todos modos, extraño -para decirlo de alguna manera-, la sencillez, la humildad el don de gente, la laboriosidad y el ingenio de la gente de Leones.

Como a tantos chicos (de ese entonces) ojala hubiéramos encontrado los medios pretendidos para realizar nuestro sueño, pero no fue así. Tuvimos que partir.

Algunos pudieron volver y desarrollar sus actividades profesionales en el ámbito que los vio crecer. No fue el caso personal. Es el destino tal vez. y la clásica pregunta para aquel que tuvo que buscar otros horizontes…¿estas arrepentido de haberlo hecho?… pero la respuesta a ese interrogante -al menos en mi caso-, es todavía demasiado prematura y merecedora de una reflexión muy profunda que tal vez las frías palabras escritas, no alcancen.

-ND: ¿Vas a estar presente en la entrega de los Martín Fierro Federal?

-JLG: En un par de horas estamos partiendo con un reducido equipo rumbo a San Fernando del Valle de Catamarca, sede de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, de allí una pausa en Armstrong y Leones, y nuevamente para el norte, esta vez a las Termas de Rio Hondo, para la entrega de los Martín Fierro Federal.

Fotos: Pichi Galanti