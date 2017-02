Consagrado como un proyecto de inversión local con recursos genuinos de Rodolfo Pelizzari, inició su construcción en el año 2008, siendo hoy un Hotel de categoría y único por sus características edilicias, paisajísticas y propias de un establecimiento hotelero, en toda la Región.

No solo promete un movimiento importante de demanda real y potencial para el uso del Hotel propiamente dicho, si no que deja a Leones como ciudad, un gran legado promotor de la actividad Turística, dando lugar a la posibilidad de desarrollar diferentes actividades y acciones que promuevan a su crecimiento.

El Hotel cuenta con 46 habitaciones, de las cuales se habilitarán solo 26, con el equipamiento y servicios, propios de su categoría, con instalaciones de excelencia.

Terminan de completar la oferta el Restaurante “Dante”, abierto para sus huéspedes como también para público en general, (a partir del próximo viernes 3 de Febrero desde de las 20.30 hs. Reservas Previas), ubicado en las inmediaciones del Hotel, ofreciendo comidas elaboradas, fusionadas, tradicionales y Gourmet.

Respecto a Eventos, hoy hay disponibles dos salones para Eventos Corporativos y Sociales (con capacidad para 30 personas y por otro lado uno más pequeño diseñado como sala de reuniones con todos los servicios necesarios para celebrar todo tipo de reuniones empresariales).

En abril próximo, consuma la oferta el Salón “Danteum”, con capacidad para 250 personas y con la posibilidad de sub dividirse en dos salones.

El Hotel se presentó y presenta como una fuente de trabajo para la población local y regional, generando la posibilidad de continuar avanzando en la oferta de nuevas instalaciones en los próximos meses.

Finalmente queremos agradecer el apoyo de la población, de los proveedores que han trabajado en el proyecto, a los empleados involucrados antes, durante y en la actualidad y sobre todo invitarlos a que conozcan el impactante y fabuloso emprendimiento que hoy da a la ciudad una nueva oportunidad de avance y prosperidad.

De todos los que hicimos y hacemos “Hotel Posada Maestosso”

Bienvenidos!

Fuente: Prensa Hotel Posada Maestosso

Fotos: Periódico ND