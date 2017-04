La semana pasada, durante la sesión del Concejo Deliberante en San Marcos Sud, los ediles propusieron a Claudia Godoy, de Unión por Córdoba, como titular del Concejo, salvando de esta forma un serio problema de la actual administración municipal. Sería un caso único en que un municipio de la Provincia, tenga un intendente de un partido y la titularidad de cuerpo legislativo pertenezca a otro.

Después de un tenso 2016 que mantuvo al vilo al intendente municipal, Leandro Ariel Cornara, los concejales de la vecina localidad se reunieron y acordaron por votación unánime que la presidencia del Cuerpo legislativo, esté a cargo de la concejal de Unión por Córdoba, Claudia Godoy.

“Por fin los legisladores logramos juntarnos porque en las sesiones anteriores, ellos –la bancada oficialista-, tenían una visión de que no se podían incorporar y nosotros teníamos otra. El oficialismo necesitaba que el Concejo estuviera funcionando, entonces hubo quórum, nos sentamos y propusieron que para destrabar el tema y funcione el Concejo, me proponían como Presidente. Creo que tenemos que pensar en el bienestar del pueblo”, manifestó Godoy.

Durante esta semana, la nueva presidente, también le dijo a NUEVO DÍA:

-Siendo concejal opositora, ¿por qué los concejales oficialistas la votaron a usted?

-La tendría que contestar el oficialismo. Una concejal de ese bloque me propuso y me votaron por unanimidad, supongo que no querían a otros en la Presidencia.

-En tu quehacer político, ¿qué representa este lugar que te asignaron?

-Lo tomo con la misma responsabilidad que el primer día en el Concejo, sabiendo que esto tiene un plus extra porque cuando haya empate, mi voto vale doble, por lo tanto tengo que estudiar muy bien las ordenanzas. Pero en mi vida política no significa nada especial. Nunca necesité tener cargos para participar activamente dentro de mi partido y en la vida institucional y social de mi pueblo.

-¿Cuáles son los temas prioritarios que se tratarán en futuras sesiones?

-En la última sesión del lunes 27 se trató en comisión el apartamiento del cargo de concejal de Ariel Cornaglia, de la UCR, que fue solicitada por el bloque del Vecinalismo-dado que el mismo es autoridad en otra entidad de servicio de la localidad-. También tratamos la reconducción de la tarifaria que el año pasado no fue aprobado.

Pedido de apartamiento del concejal de la UCR

En tanto, la UCR de San Marcos Sud en su página oficial de Facebook defiende al concejal Cornaglia del pedido de alejamiento del cargo, solicitud que partió de los legisladores vecinalistas. “Nos gustaría que esos concejales pidan la renuncia a su Intendente (por Ariel Cornara) por malversar fondos públicos de todo el pueblo. La concejal María Rosa Cornara tiene mucho que explicar acerca del Museo de San Marcos, ya que bajo su manejo desaparecieron o extraviaron objetos”, señala la UCR.

En tanto, sobre la incorporación de Verónica Damiani, del oficialismo, los radicales sostuvieron: “Esperamos que cumpla con la función que el pueblo le confirió y que aporte soluciones y proyectos al Concejo. Que no vaya y permanezca en silencio como muchos concejales que ahora ya no están”.

También es importante destacar que el martes 28, se terminó de abonar el sueldo de marzo al personal municipal.

Actuales concejales de San Marcos Sud

La nueva composición del cuerpo legislativo es: Presidente: Claudia Godoy de UpC. Vicepresidente 1º, Mauro Merlini (Vecinalismo Independiente).Vicepresidenta 2ª, María Rosa Cornada (Vecinalismo Independiente). Los demás ediles oficialistas son: Daniel Saggiorato y Verónica Damiani, ésta última entró para cubrir una vacante del Vecinalismo Independiente. A su vez Miguel Heredia, pidió licencia y fue reemplazado por Orlando Roggero de UpC, sumándose también Ariel Cornaglia de la Unión Cívica Radical, el que podría ser reemplazado por Marcelo Jercovich.

