El Jardín Maternal Municipal “Santa Luisa de Marillac” ya tiene nuevo y confortable edificio

Ayer, quedó inaugurado el nuevo edificio del Jardín Maternal Municipal “Santa Luisa de Marillac”, emplazado en la ex escuela “Domingo Faustino Sarmiento”, -hoy “William H. Partridge”- ubicado en la intersección de Sollia y Ruta Nacional N 9 del Barrio La Fortuna.

Estuvieron presentes la intendente Lorena Bussi e integrantes del ejecutivo municipal; la directora del Jardín Maternal, Graciela Morisi, directores de áreas municipales, el Padre José maría Delfino Carpené, ex docentes, ex alumnos y docentes actuales de la escuela ex Sarmiento (hoy W.H. Partridge).

El edificio cuenta con 619 metros cuadrados, con 4 salas , un sum-comedor, oficinas y sectores de apoyo, cubiertas metálicas y losas de hormigón de borde, se compone de envolventes laterales constituidas por mamposterías de ladrillos y carpinterías de aluminio. Los pisos y solados responden a piezas de mosaico granítico y pisos de goma. Cuenta con todos los servicios e instalaciones

La organización de las distintas salas responde a las necesidades de cada edad y fueron definidas en colaboración con las áreas pedagógicas del Ministerio de Educación de la Nación.

Fotos: Jorge Cerminato para Periódico ND