Señor Director:

Con lapicitos de colores, yo me puse a jugar, recordando la infancia y este lugar.

Y me fui por los caminos de la vida, que hoy vuelvo a desandar para homenajearte, señorita Dorita Musso, maestra de 6º grado (y en vos a todas las demás), porque me pusiste alas en busca de libertad “…Eres valiosa -me decías-… puedes más… mírame con esos ojos que sabes, hablan”.

Quiero recordarles mi paso por esta hermosa ciudad; mi madre trabajaba de doméstica en la casa de Luis Mateo Reale, a escasos metros de mi instituto José María Paz, y desde hace 53 años tengo siete hermanos Reale, con los que comparto la vida.

Era una niña tímida, taciturna, temerosa y ustedes con la pluma y la palabra, iluminaron mis temblorosos pasos al saber.

Hoy vengo a abrazarte Escuelita, después de medio siglo y dejar por un instante que se detenga el tiempo, en que las caricias de mi madre, el juego en el callejón de la escuela Fiscal y la brisa de la infancia, eran una brasa encendida.

Traigo conmigo el cuaderno Tamborcito y el libro de lectura Alfarero, en el cofre de los recuerdos.

Maestra, que en el camino de la vida, se quedó tu rostro, pero jamás tu acción, quiero decirte que cuando vivimos con los valores que honran nuestra condición humana (colaboración, solidaridad, respeto), educamos en esos valores y damos sentido a nuestra existencia.

Los mayores somos, como lo serán ellos, los jóvenes puente entre lo que fue, lo que es y lo que puede ser… mediadores que aseguran la constante resurrección del mundo.

El buen maestroenseña contenidos; el maestro muy bueno, además enseña a pensar; el maestro extraordinario, es capaz de cambiar la vida de un niño.

A la maestra extraordinaria, al igual que a mi madre, le dedico mis tres títulos universitarios.

No hablo de mí, por vanidad, sino para resaltar lo que un maestro con ternura puede dejar. El niño no necesita una mente brillante, sino un corazón que lo pueda valorar.

A mis compañeros, una oración, por los que ya no están y a los demás; los invito a soñar, por todas las cosas que faltan por vivir y sentir, amando la vida como hasta hoy.

¡Gracias… Instituto Gral. José María Paz!….

María Cristina Arias. (15/12/16). Egresada 1966. Córdoba capital