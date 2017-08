Dante Rossi y Lisandro Antunez en la Redacción de Nuevo Día

En la Redacción de Periódico ND, Dante Rossi, candidato de la Lista 506 R para la Democracia Social – Cambiemos – acompañado por el candidato a diputado nacional, el leonense Lisandro Antúnez, se diferenciaron de la lista contrincante que encabeza Héctor Baldassi.

“Nosotros, hace mucho que venimos diciendo que el radicalismo no forma parte de la toma de decisiones de Cambiemos, estamos dentro de Cambiemos, queremos que al Presidente le vaya bien, pero vemos que no hay una participación del radicalismo en la toma de decisiones del Gobierno Nacional”, expresó Rossi.

“Para Baldassi, su mejor carta de presentación es decir que es el mejor amigo del Presidente de la Nación o el representante. A nosotros nos parece que eso no basta, la Provincia de Córdoba necesita diputados nacionales que trabajen, que generen ideas, que impulsen proyectos, que rectifique las cosas que el gobierno se equivoca, sobretodo del punto de vista de lo social… queremos ser diputados útiles, que aportemos cosas”, insistió .

En tanto, Lisandro Antúnez sostuvo: “Nuestra lista no está en contra del Presidente, nuestra lista quiere ayudarlo, quiere tener la fuerza para llegar a Macri y hacerle ver la visión que, a veces, no la está viendo a través de sus otros representantes. Somos Cambiemos también, pero somos la alternativa Radical donde estamos peleando para que nuestro espacio tenga la importancia que tiene que tener y ayudarlo para que al Presidente le vaya lo mejor posible”.