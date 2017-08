Daniel Passerini (UPC): “Faltan inversiones del gobierno nacional en nuestra región”

Passerini es candidato a diputado nacional de Unión por Córdoba, antes de las PASO dialogó con NUEVO DÍA sobre algunas propuestas que quiere llevar al Congreso, entre ellos, proyectos que tienen que ver con políticas sociales y proyectos en materia de distribución de recursos. Quiere proponer la modificación de la ley de coparticipación y distribución de los subsidios “de los cuales hoy, claramente, no sólo Córdoba sino todas las provincias argentinas, están discriminadas”, sostuvo.

También planteó la posibilidad de debatir con el candidato de Cambiemos, Héctor Baldassi: “No queremos una campaña de descalificaciones sino de debate”, aunque aclaró: “ojalá que después de las Paso quieran debatir pero veo que ni quieren acceden al debate con la Lista de Dante Rossi”.

-ND: ¿Por qué decidió postularse como precandidato a diputado nacional?, ¿qué podrá hacer por los cordobeses?

-DP: El principal motivo por el cual acepté el desafío de ser candidato a diputado nacional es porque entiendo que es el momento de la Argentina donde hay que discutir en el Congreso de la Nación los temas centrales de la provincia y de los pueblos del interior, primero el núcleo central es la distribución de los recursos federales, es la columna vertebral de la discusión, hace 23 años cuando se aprobó la reforma de la Constitución el deber, la asignatura pendiente fue la ley de coparticipación. Claramente discutir una ley de coparticipación requiere que todas las provincias estén sentadas en un punto de acuerdo, algunos toman recursos que deberán resignar otros; mientras tanto la Argentina profundizó el centralismo. Hoy, el presidente Macri fue jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires y ésta ciudad sigue recibiendo, no digo beneficios ni derechos, sino privilegios porque el estado más rico de la Argentina, paga la luz más barata, el transporte más barato, hasta la nafta más barata, por una decisión política del estado nacional, no por casualidad.

El tarifazo, la foto de la realidad

-ND: ¿Qué proyecto tiene para paliar la situación de los altos costos de nuestras tarifas?

-DP: Te cuento una anécdota, fuimos a Río Cuarto el lunes pasado, teníamos una conferencia de prensa con el intendente Juan Manuel Llamosas, Martín Llaryora, Claudia Márquez, y yo, y caminamos desde el hotel hasta el lugar donde se realizaba la conferencia, cruzamos la plaza principal de Río Cuarto y había en una punta de la plaza, en una esquina un grupo de chicos con la remera de Unión por Córdoba distribuyendo folletos y haciendo difusión, había 10 o 12 personas alrededor, una mañana de lunes que además hacía mucho frío y en otra punta veo, había como 500 personas entonces pregunté si eran de Cambiemos, no -me dijeron-, son vecinos que están juntando firmas por el tarifazo del gas. Esa para mí es la foto de la realidad de la Argentina de hoy, poca gente preocupada por las elecciones y muchísima gente preocupada y ocupada de resolver la situación económica. El tarifazo ha sido muy duro y no hay respuesta para eso. Todos entendemos que hubo un desastre tarifario durante 12 años, pero a ver, vos no podes cargar sobre el lomo de la gente los desastres de las administraciones anteriores. Nadie desconoce que Macri, asumió con una situación difícil. Él lo sabía y él asumió compromisos muy fuertes, pero quizá, todas las consecuencias económicas de las medidas que tomó fueron negativas, todas, porque lo del tarifazo impactó en la inflación y la inflación impacta en la pobreza.

Locales cerrados

-ND: ¿Cuáles son sus propuestas en materia de trabajo?

-DP: Es muy difícil hoy la situación laboral, el gobierno se ha empecinado, en este tramo de la campaña en querer instalar buenas noticias, que ojalá sean ciertas, pero que en la realidad no las ves. Vas a la ciudad, ves locales cerrados, a la gente se le hace muy difícil poder llevar un nivel de vida consumiendo lo que consumía antes, entonces restringe el consumo, se cierran los negocios, caen las ventas, uno no quiere ser vocero de malas noticias pero es la foto de la realidad que se ve y lo que a mí me revela y me produce deseos de ir a luchar por este tema es que hay recursos en la Argentina que si se distribuyeran mejor, las provincias harían un mejor uso de ellos. Fíjese que en Córdoba la construcción ha aumentado porque hay un nivel de obras públicas como nunca y esto es una decisión política de Juan Schiaretti que nos dijo: nosotros cobramos la plata de las obras y no vamos a comprar autos con los funcionarios, vamos a seguir haciendo obra pública. Tuvo un costo político cuando tomó la decisión de los gasoductos, pero el tiempo le está dando la razón, las obras se están inaugurando, hay trabajo, piensen cual va a ser la realidad de Noetinger cuando tenga gas natural. Y el gobernador lo tuvo claro. El día que hablamos con él, cuando nos contó el desafío de los gasoductos y le dijimos que lo íbamos a acompañar con la ley, nos explicó que se iban a crear alrededor de 50 mil puestos de trabajo directos o indirectos y es cierto, vamos a los pueblos donde se está haciendo la obra y la gente del pueblo está trabajando allí. ¡Miren si hubiera un buen plan de viviendas, que hoy no está!. Mientras tanto la provincia creo el Programa “Lo Tengo”, le garantiza el acceso del lote a la gente, con una cuota accesible y no estamos regalando, esto hay que decirlo “Vida Digna” es un crédito subsidiado, una posibilidad que la gente acceda a una mejora en la vivienda. El ordenador social es el empleo, si la gente tuviese trabajo no estaríamos hablando de subsidios, la gente estaría preocupada por progresar, no por no retroceder. Creo que esa es hoy la discusión central. Y reitero: lo hago desde la visión que esto no es toda culpa del presidente Macri, pero este presidente asumió una responsabilidad para resolver el tema y en 18 meses veo que sigue enredado con algunas cuestiones. Y ahora se ha metido de cabeza en una campaña cuando en realidad el gobierno debería estar ocupado en seguir resolviendo los problemas. Me parece que ahí está la cuestión y la discusión central de los recursos ordena todas las demás discusiones. Si las provincias tuvieran los recursos bien distribuidos, quizás no tendríamos que estar hablando de subsidios, ni de problemas sociales. Creo que la coincidencia de la Argentina cuando la coparticipación era del 44 y el 56 %, el desempleo era del 3 % no había inflación. Todo lleva a una desigual distribución de recursos que después se propaga para abajo y también en materia de obra pública. Como representante de este Departamento y de esta parte de la provincia nosotros estamos molestos por la falta de inversiones del gobierno nacional en nuestra región.

-ND: En ese sentido, ¿qué medidas van a tomar o que proyectos tienen para el sudeste de Córdoba, en particular el tema de las inundaciones?

-DP: Somos los creadores de la ley de Consorcios Canaleros, somos los impulsores en este departamento, con toda la gente de las distintas entidades agropecuarias, con los intendentes del departamento de las Buenas Prácticas Agropecuarios, de los Consorcios de gestión integral del medio ambiente, porque sabemos mejor que nadie, tenemos el Inta, que nos aportan información, que resolver el problema de la inundaciones que no se resuelve con una obra pública, eso es una verdad a medias o una mentira incompleta. Hoy, hay que tomar medidas agronómicas, medidas económicas desde el estado para promover algunas alternativas productivas que ayuden a palear la inundación y las medidas de obra pública, claramente, el estado nacional tiene una autoridad importante porque no podemos estar que .. Santa Fe, que Buenos Aires, para que te dejen pasar las obras.

-ND: ¿De qué manera se pueden poner de acuerdo?

-DP: Hay un claro ejemplo, el canal San Antonio fue una discusión de años, cuando la Nación, por pedido del gobernador Schiaretti, dijo: ‘me hago cargo de la obra y después ustedes me devuelven la plata’, Santa Fe, enseguida se allanó y ahora estamos con una obra que falta que el gobierno nacional adjudique y que viene demorada. En el sur de nuestro departamento, en la zona de la Colonia La Blanqueada, en la zona de Arias, está faltando que la provincia de Santa Fe, complete el proyecto para que toda el agua pueda ir por donde tiene que ir. Y son mentiras que se la mandamos a ellos, porque toda esa agua termina en Cruz Alta, va al río Carcarañá.

La ruta 8 es una ruta nacional, las obras que han hecho ahí han agravado la situación al sur de Arias y es una ruta nacional. Nosotros acompañamos, reclamamos junto al intendente, hicimos todos los proyectos, la obra que se está haciendo alrededor del pueblo para que no entre el agua la está haciendo la provincia y por ahí escuchas que no hacemos nada. Me parece que hay que tener una idea integral del tema, y no una mirada egoísta. Esto no es un problema de productores versus la gente que vive en el pueblo, al contrario, es un problema de todos, el clima ha cambiado para mal y nos perjudica a todos. El estado provincial ha tomado muchas decisiones.

Por mi pertenencia geográfica he sido uno de los legisladores partícipes que más he escuchado a los agricultores a los ingenieros agrónomos, al grupo Napas, a la gente del Inta y he promovido y de hecho, debo decirlo, en una reunión que tuvimos en Corral de Busto el año pasado, el ministro Busso tomó de una iniciativa del Consorcio Canalero de Leones, Sociedad Rural de Leones, de la gente de la Municipalidad de Corral de Bustos, productores del sur del departamento, esta decisión de impulsar, de promover, buenas prácticas para salir de esta discusión que la culpa la tiene el otro. Y avanzamos a una ley, ahí hablamos de la ley de forestación, de agroquímicos y creo que hay que discutir la ley de protección del bosque nativo, es que justamente, no hay que hacer las discusiones incompletas porque si no el problema no se va a resolver. Este es un problema integral y quiero llevar estas experiencias al Congreso de la Nación: consorcios canaleros, buenas prácticas agropecuarias que se apliquen a nivel nacional.

Y que la decisión, después de escuchar a muchos, no termine siendo porque un grupo hizo lobby, a través de determinados medios estén imponiendo una decisión que no es la correcta. El Ministerio de Agricultura de la Provincia ha tenido una política de abrir las puertas, de hacer participar, y hoy lo veo, en todos los lugares de la provincia que visito que hay una buena interacción, -más allá que hay discusiones, que hay diferencias, siempre hay cuestiones que no hay acuerdos totales-, que hay una posibilidad de que el gobierno de Córdoba ha escuchado y es un poco lo que yo planteo en la campaña: nosotros escuchamos, proponemos y queremos debatir. Ante la ausencia de la gente de Cambiemos que, por el contrario, no quieren debatir, plateamos estas diferencias para que la gente entienda que las opciones en Córdoba en estas elecciones es: o seguimos apoyando un gobierno que va a priorizar la ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, o priorizamos a alguien que va a defender nuestros intereses, primero porque estamos comprometidos y segundo porque yo voy a ser un diputado con presencia activa en la región. Hay muchas experiencias buenas que hicimos aquí que quiero trasladarlas al Congreso de la Nación.

-ND: ¿Cuáles son sus propuestas en materia de salud?

-DP: En materia de salud hay mucho para proponer y discutir. Hoy el estado nacional está, lamentablemente, desde hace muchos años, solventando los tres sistemas de salud: las obras sociales, la medicina prepaga y la salud pública y el Ministerio de Salud de la Nación ha transferido a todas las provincias los sectores de la salud, en Córdoba hay solo dos hospitales nacionales, el de Clínicas y la Maternidad nacionales que son cada vez más chicos y ahí está haciendo falta un cambio absoluto en la direccionalidad en políticas de salud.

Pami, los jubilados no reciben los servicios que necesitan

-ND: ¿En cuanto al Pami?

-DP: El Pami requiere urgente un cambio de paradigma, hoy los jubilados no están recibiendo el servicio que necesitan, ya no hablemos del servicio que se merecen, sino el servicio que necesitan y, lamentablemente, es la suma de errores es la suma de parches que cada vez es más insuficiente. Nosotros tenemos el deber de discutir el presupuesto de salud que priorice la salud pública y que la discusión del déficit de las obras sociales tienen que ser un problema de cada obra social y en todo caso, si son obras sociales provinciales que se resuelva donde tiene que resolverse en cada ámbito. La salud pública tiene un déficit importante donde los programas oficiales no están llegando a todas las provincias, programas que fueron efectivos como Médicos Comunitarios han sido discontinuados. La política de Pami es muy errática, en Córdoba acaba de renunciar el interventor de Pami, el contador Arnoleto, que es una persona de bien, a la cual yo conozco, que por lo menos nos atendía y no se sabe quién se va a hacer cargo. Estamos hablando de más de 500 mil jubilados. Hoy hay falta de recursos humanos en las agencias, hay muchísimas quejas, problemas con las derivaciones, hay una problemática en la salud pública nacional que requiere de toma de decisiones y si yo te pregunto rápido quien es el Ministro de Salud de la Nación, vos no te vas a acordar, ese es todo un síntoma.

“Soy legislador y no tengo fueros”

-ND: ¿Cuál es su postura con respecto a los casos de corrupción?

-DP: Tengo claro cuál es la conducta que, primero, debe tomar el Congreso de la Nación y la clase política, soy enemigo de los fueros, de hecho yo soy legislador y no tengo fueros. En Córdoba por la reforma de la Constitución de 2001, por decisión en ese momento, del doctor De la Sota, que impulsó la reforma, se eliminaron los fueros a los legisladores provinciales, ciudadanos comunes, lo único que tenemos es inmunidad de opinión. La cámara de diputados y el senado de la nación no deben ser un aguantadero, quienes más deberían dar el ejemplo ciudadano de ponerse a disposición de la justicia y no obstaculizar el servicio de justicia, justamente, son los funcionarios públicos y los representantes del pueblo. Esta discusión que estamos viviendo ahora se va a seguir repitiendo en el futuro si no se cambia de raíz esta cuestión. La mejor señal para empezarle a dar transparencia a la política es, primero mejorar el acceso a la información, en segundo lugar eliminar todo tipo de privilegios a funcionarios y dirigentes políticos y tercero creo que el cambio que está faltando y que el gobierno demora mucho es el cambio en la justicia federal. El gobierno ha hecho un uso indebido de las causas judiciales, en 18 meses creo que los argentinos sabemos más de cuántos expedientes hay de una causa, ¿quién es Bonadío?, ¿quién es Campagnoli?, pero no sabemos quién es el ministro de Salud; eso habla a las claras de la agenda pública de la Argentina, que está mal. Como congresal provincial y posible congresal de la nación esa va a ser siempre mi conducta. Tengo mi declaración jurada de ingresos desde que soy concejal a la fecha -siempre publicada-, me la pidan o no, porque entiendo que la clase política tiene que ser una muestra de lo que es la sociedad. Si hoy la Argentina tiene tantos casos de sospechas de corrupción es porque también la sociedad necesita mirar otras cosas y necesita corregir el rumbo; reitero, tenemos que ser mayoría los que creamos que la política debe ser transparente porque la gestión pública debe ser transparente y no nos comamos el amague que hay que eliminar a la clase política y que vengan todos los empresarios, porque si en Argentina hay corrupción es porque hubo y hay políticos corruptos y hubo y hay empresarios corruptos. La corrupción es un problema epidémico, lo digo porque uno lo ve en el fútbol, en la televisión, en las empresas y claramente lo ve en la política.

-ND: ¿Qué podemos hacer los ciudadanos en ese sentido?

-DP: Hay que pasar de la catarsis a la acción, es más fácil armar un grupo de WhatsApp que formar parte del Consorcio Canalero, se lo dije el otro día a los productores que escucho que siempre se quejan, ¿por qué no hacen como los de Leones, los de Corral de Bustos, Marcos Juárez, Monte Buey, Justiniano Posse?, donde se organizaron las cosas están funcionando bien, no es un producto de la casualidad. Ahora si estamos todo el día atrapados en las redes sociales, o todo el día insultando la pantalla o discutiendo con la radio, estamos en problemas. Por eso pienso que el reproche ético que le hago hoy a la dirigencia de Cambiemos es la negación al debate, el ocultamiento de los candidatos. Creo que Baldassi tendría que venir a Leones a rendirle cuenta a la gente ¿por qué no vino nunca?, ¿por qué no vino durante las inundaciones?, ¿por qué no estuvo con los productores? Yo, sinceramente, quisiera preguntarle eso. Yo sí estuve y voy a seguir estando, me parece que ese es el tema. Para mí hoy sería mucho más fácil sacarme un foto en bicicleta o tocando timbre, eso también es parte de una campaña, pero me parece que la parte medular de la campaña es qué queremos hacer, qué vamos a hacer con el aval de lo que hicimos.

-ND: En sus últimas visitas a Leones, la intendente, Lorena Bussi, ¿le comentó a quién apoyaría en esta elección?

-DP: Nosotros desde siempre tenemos mucho respeto por todos los intendentes de todas las localidades. Tengo una relación institucional buena con la Municipalidad de Leones, he estado hablando con la Intendente en muchas oportunidades este año, no he hablado de política partidaria con ella. Creo y quiero creer que van a apoyar la lista de Unión por Córdoba, entiendo que a la hora de los hechos el gobierno de UPC ha tenido hacia esta ciudad de Leones muy buenos gestos y muy buenas acciones, estamos acompañando la gestión de Leones, la gestión de Marcos Juárez, de General Roca, de Saira, y entiendo que en un momento en el que estamos, el gobernador Schiaretti, está pidiendo a todos los dirigentes de la provincia que acompañen la lista de Martín Llaryora, creo que el acompañamiento tiene que estar, no lo he hablado personalmente con ella, no he hecho ninguna gestión pero si usted me pregunta una opinión, la mía es esa.

