Concejo Deliberante: Se aprobó la compra de una retroexcavadora y el equipamiento del Jardín Maternal

El jueves 30 de marzo se realizó una nueva sesión ordinaria del Concejo Deliberante. Sólo estuvo ausente con aviso, Beatriz Lozano.

En primera instancia se dio tratamiento a la nota del presbítero Delfino Carpené, en relación al proyecto de viviendas Malvinas Argentinas I y II, en la cual solicitan eliminar una cláusula de contrato de compraventa de terrenos suscripto con la Municipalidad. Se citará al cura párroco junto a la comisión para que informen los avances del proyecto en los últimos seis meses y dar tratamiento al pedido.

Registro especial de elaboradores artesanales de alimentos

Estuvo presente en el recinto la licenciada Marcela Ongini, quien explicó proyecto de ordenanza, porque es necesario modificar la ordenanza 428/94, referida al registro especial de elaboradores artesanales de alimentos. Explicó que ha aumentado considerablemente la solicitud de autorizaciones para proceder a elaborar comidas en domicilios particulares, sin llegar a tener alcance industrial. En un principio serían inscriptos como “elaboraciones en domicilio”, para luego por medio de la reglamentación otorgarle un plazo de producción y comercialización. Vencido el plazo y en consideración a la cantidad de porciones elaboradas, deberá inscribirse en comercio. Dijo también que esta modificación proporcionaría un ordenamiento más equitativo con elaboradores de alimentos que tienen un comercio abierto al público. El proyecto fue aprobado por unanimidad, la ordenanza es la 1304/17.

Compra de Retroexcavadora a través de un leasing

Con el voto de los cuatro concejales oficialistas, se autorizó al Departamento Ejecutivo a firmar un leasing financiero con el Banco Patagonia para la compra de una retroexcavadora. El concejal Alejandro Rosso, en representación de su bloque expresó la importancia y utilidad que la máquina retroexcavadora tiene para el municipio, porque permite dar solución a múltiples situaciones que se presentan en nuestra ciudad. Luego de enumerar todos sus beneficios, dijo también que es una de las mejores máquinas, se refirió diciendo que es la “máquina más importante para la municipalidad”, que alivia un montón el trabajo diario; que siempre se tuvo la intención de cambiarla, pero existía temor por los precios. Que la máquina que tenemos actualmente, la compró Dante Rosano, en la gestión anterior a Garetto, que es modelo 1963 y ya era usada cuando se compró, y no anda más. Dijo, además, que ya nadie la quiere manejar, que a veces es imposible hacerla andar, que ha tenido numerosas y costosas reparaciones; que el service oficial sólo está en Buenos Aires, y cuando se rompe hay que mandar la pieza, y al ser el único que puede repararla, hay que pagar el precio que te dice el service y a veces es altísimo. Rosso agregó también que “ahora que surge esta oportunidad del leasing, es una modalidad que ya hemos usado con la compra de la barredora, se va pagando en cuotas que son accesibles para la Municipalidad. Hay que tener en cuenta que la Municipalidad no tiene tantos créditos, por todo eso nosotros consideramos que es un buen sistema y oportunidad para poder adquirirla”. Agregó que el municipio tiene “un presupuesto de 138 millones de pesos, lo que hace un promedio de 11 millones por mes, y la cuota del leasing sería de alrededor de 178 mil pesos, cifra que el municipio puede afrontar tranquilamente”.

El concejal Francioni preguntó si se puede reparar la que tiene el municipio, a lo que el concejal Rosso respondió que ya no hay nadie que la pueda reparar. En el reciento estaba presente también la contadora Lucrecia Peretti desde el área Finanzas del DEM, quien expresó que el municipio está en “totales condiciones para afrontar el leasing, que ya se ha tenido la experiencia con el banco Patagonia y fue muy buena”. Peretti trasmitió la tranquilidad de que con esa operación “no se arriesgan los fondos del municipio, ni se van a parar la obras que se están llevando adelante. Tenemos que tener en cuenta que no somos un municipio endeudado, y que no se compromete a futurosgobiernos. Con este sistema de leasing, no se van a complicar los pagos”, concluyó la contadora. Expresó además que el “trámite de adquisición por medio del leasing lleva un tiempo considerable que puede extenderse unos meses”. Por su parte la contadora Paschetti consultó respecto a los gastos administrativos y de seguros, a lo que Lucrecia Peretti manifestó que “estarían incluidos en la cuota mensual y ascenderían al 2 %”. A continuación, el proyecto fue sometido a votación, resultando aprobado por mayoría con la negación del bloque UPL, en la que el concejal Francioni fundamentó que se debería arreglar la máquina actual; y Paschetti alegó que le parecen altos los intereses. La ordenanza es la 1305/17.

Equipamiento para el Jardín Maternal

Se aprobó por unanimidad la Ordenanza, que aprobó el llamado a licitación privada para la adquisición de equipamiento de Jardín Maternal que se ejecuta en barrio La Fortuna, a través del Ministerio de Educación y Deportes de la Nación.

Ingrid Grasso indicó que el tratamiento de la ordenanza es necesario dado el avance de la obra y la necesidad de equipar el Jardín. Recordó que esta obra tiene la particularidad de “haberse realizado con fondos provenientes del gobierno nacional, por medio del Ministerio de Educación, y como tal, es el mismo gobierno el que establece las condiciones de contratación, por eso, corresponde la licitación privada para adquirir los bienes, puesto que el monto de la contratación no supera los 800 mil pesos, conforme la resolución del Ministerio de Educación N° 404 de fecha 22/04/2014”. El concejal Rosso señaló que el equipamiento es “muy completo y de primera, pero el Ministerio impone lo que hay que poner”. Invitó a los concejales a proponer oferentes y acercárselos al DEM. A continuación el proyecto fue sometido a votación y aprobado por unanimidad, como ordenanza 1306/17.

Cuando finalizaron los temas del orden del día, y dada la presencia en el recinto del vecino Martin Klaric, éste manifestó un reclamo por una casa, ubicada en Libertador y Donato Garetto, que linda a la suya, que se encuentra deshabitada con olores muy desagradables debido a fumigaciones privadas que se realizaron en el inmueble, que el olor era tan fuerte que su esposa debió trasladarse con sus hijos a la casa de su madre. En la sala estaba presente la Intendente Bussi quien dijo estar al tanto de la situación desde hace tiempo, que en fecha 30 de marzo se puso en contacto con familiares de los dueños para que vengan a limpiar y manifestaron que darían una solución, no obstante el área de Ambiente ya estaba trabajando en el tema con las respectivas actas de inspección y multas correspondientes.

Sobre el final el concejal Francioni pidió la palabra para aclarar lo sucedido días atrás con el jefe de Tránsito Saúl Arbarello y que tuviera conocimiento público en un programa radial. Concedida la palabra dio su versión de los hechos.

Por qué dijimos no al leasing

La oposición fijó su posición: Desde el bloque de concejales de Unión por Leones, queremos manifestar que no acompañamos el proyecto de ordenanza por el cual se autoriza al DEM a contratar una operación de Leasing Financiero para la compra de una (1) Retroexcavadora bajo la modalidad de Leasing por hasta la suma de 5 millones de pesos, las causales son las siguientes: 1º) Plazo de pago total es de 36 meses, lo cual excede a la actual administración municipal. 2º) La tasa de interés propuesta es variable. 3º) Que nos presentan un cuadro con el detalle de los 36 canon mensuales de Leasing donde la sumatoria con los intereses arroja 6.172.803,02 pesos, sin contemplar ni detallar los gastos de seguro contra todo riesgo, comisiones, gastos de patentamiento en el Registro de Máquinas Agrícolas, Viales e Industriales (al final del Leasing) que se exige para este tipo de operatorias. 4º) Se presenta una sola factura Proforma, de fecha 31/01/2017, de la empresa COWDIN S.A por U$S 185.370 más IVA (sin incluir en este precio los gastos de traslado desde el depósito de Buenos Aires a la ciudad de Leones). 5º) Además, se acompaña una sola propuesta de Leasing por medio del Banco Patagonia, sin comparar con otros bancos o entidades financieras que ofertan esta misma operatoria.

Estamos de acuerdo con la utilidad que es para el municipio una Retroexcavadora pero es nuestra responsabilidad legislar sobre el uso de los recursos públicos que impliquen la adquisición de bienes por parte del municipio, por lo cual manifestamos que durante el año 2016 y en la primera del corriente año acompañamos aquellas ordenanzas que implicaron la compra de bienes cuya operatoria estuvo clara y razonable en cuanto a el compromiso de los fondos públicos.

Solicitud de espacio para el Consejo de la Mujer

Asimismo queremos expresar que nuestro bloque ha presentado el proyecto de creación del Consejo Municipal de la Mujer de la Ciudad de Leones, aprobado por unanimidad y que se complementa con la Red Municipalista de Lucha contra la Violencia a la Mujer, creada por el Gobierno de la Provincia, a través de la Secretaría de Lucha contra la Violencia a la Mujer y Trata de Personas dependiente del Ministerio de Justicia.

En este marco queremos proponer al DEM que el espacio físico para el funcionamiento del Polo Integral de la Mujer sea el actual inmueble del Hogar de Niños, Santa Luisa de Marillac, situado en el Bº Sud de nuestra ciudad, ya que este mismo se trasladará al nuevo edificio sobre ruta 9.

El Polo Integral de la Mujer es un espacio donde la misma puede realizar denuncias de violencia de género, donde se le de contención médica y psicológica, tanto a la mujer como a su familia, como así también un albergue transitorio hasta su protección a través de los distintos programas, que por ley otorga el Gobierno de la Provincia. (Concejales Paschetti, Lozano y Francioni, integrantes Bloque Unión por Leones).

Fotos: Periódico ND