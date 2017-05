Autoridades departamentales de la UCR visitaron Leones

Calvo, replicó dichos de Aldo Pandolfi: “El radicalismo de Leones va a tener su propio candidato”

El viernes 21 de abril, en el comité local de la UCR se realizó una reunión departamental con la presencia del presidente del Comité Departamental, Norberto Bergami, los vicepresidente 1º y 2º, Héctor Calvo y Natalia Spurio, respectivamente, sumándose el intendente municipal de Bell Ville, Carlos Briner, y el presidente del comité local, Cristian Rojas.

Durante la primera parte de la charla, el ex intendente de General Roca y actual titular del comité departamental, contadorBergami realizó un balance en cuanto a la actual situación del radicalismo provincial, aliado desde las últimas elecciones con el Pro.

“Desde que asumimos la conducción del comité departamental de Marcos Juárez, hace ya unos meses, inclusive antes de haber asumido, comenzamos una ronda de visitas a todos los circuitos, en principio tratando que estemos organizados y constituidos, algo que no lo tenemos en la totalidad de los circuitos”, expresóBergami.

Agregó que también que estas giras les permite interiorizarse de los problemas que tienen cada una de las localidades, tenemos circuitos donde somos gobierno municipal y en otros, oposición. La realidad es diferente en cada uno de esos lugares.

Departamentos Unión y Marcos Juárez: ovejas negras para el radicalismo

Afirmó Bergami: “Creemos que movilizando nuestras bases y teniendo candidatos con un conocimiento a nivel departamental bastante firme, podemos recuperar este departamento Marcos Juárez. Los departamentos Unión y Marcos Juárez, han sido en la últimas elecciones las ovejas negras para el radicalismo”.

“Como UCR integramos la alianza Cambiemos a nivel nacional, eso lo resolvió la convención nacional del partido, por lo tanto estamos sujetos a lo que se ha decidido. Es una alianza de tipoparlamentaria, todos saben que a nivel ejecutivo, la UCR no tiene un protagonismo muy grande dentro del gobierno nacional.

Bergami dijo que su grupo de trabajo milita dentro del mestrismo: “estamos militando dentro de un sector del radicalismo, y todo el mundo conoce, pero hay otros sectores, lógicamente. Y los otros sectores tienen sus pretensiones en cuanto a candidaturas y a eso le tenemos que añadir que somos aliados con el Pro, que también tienen pretensiones con respecto a las candidaturas. Esperemos ver el resultado de esa negociación”.

“Tenemos que poner los pies sobre la tierra, nuestro adversario en Córdoba, es el peronismo”

“Nosotros como radicales tenemos que poner los pies sobre la tierra, nuestro adversario en la Provincia, es el peronismo”, afirmó Bergami contundentemente. “Esta elección eslegislativa, se renuevan nueve diputados nacionales que es la mitad de la cantidad que tiene la provincia de Córdoba. De esos nueve diputados, el partido que gane, en el mejor de los casos, puede llegar a tener cinco, pero es casi soñar con esa posibilidad, es más seguro que el que gane tenga cuatro. El que salga segundo también va a tener cuatro o cinco, depende entre radicalismo y peronismo. Y normalmente quedauno que lo saca el tercer partido en estas elecciones”.

“No va a cambiar la ecuación de la cámara de diputados de la Nación por esta puja. Nosotros tenemos que tratar de utilizar nuestra estrategia para fortalecernos para que dentro de dos años ganemos esta provincia. Si nosotros vamos en distintos frentes y separados nuestra estrategia para recuperar la provincia se verá totalmente debilitada. Aquí el adversario es el peronismo en la cabeza de De la Sota, Schiaretti que hacen más de veinte años que gobiernan esta provincia, que nos tienen sumidos en la inundación, a la mitad del departamento Marcos Juárez y Unión, nos han engrupido con la rebaja de los impuestos y hoy tenemos los impuestos más caros de la Nación.Nos venden proyectos de obras al nivel de los medios de prensa con una publicidad estratosféricas y las obras no se ven en ningún lado, con rutas provinciales que están destruidas, obras que no se hacen, con el PAICor destruido, con una política social totalmente errática. Ese es el adversario nuestro. El adversario nuestro no es el Pro, a eso tenemos que apuntar como UCR”.

Con respecto a la actual situación socio económica, y en cuanto a los tarifazos, Bergami sostuvo: “la génesis del problema del tarifazo es justamente el atraso de las tarifas que han ocasionado que las empresas de servicios públicos no hayan invertido un solo peso, por eso tenemos servicio malísimos. Y quiero aclarar que esos servicios públicos en un momento fueron estatales y en otros privados y siempre por obra y gracias del peronismo que estatizo servicios, luego los privatizó y volvió a estatizar con las deficiencias que hoy tenemos”.

Briner: “A Macri le falta un proceso de maduración”

Con respecto a la coparticipación, el intendente radical de Bell Ville, Carlos Briner, dijo que a su ciudad volvió a llegar los fondos de la coparticipación provincial después de un embargo del gobierno municipal anterior. En tanto que desde la Nación,“extraordinariamente sólo uno o dos ATP al principio y nada más. Tenemos buena relación pero no hay un flujo ni de fondos y de obras concretas que hayamos nosotros gestionado, que son muchísimas. Noto que Macri se volcó de golpe al federalismo sin tener en cuenta la Constitución del ’94 que mandó a construir la nueva ley de coparticipación federal, que es lo primero que yo hubiera hecho como gobierno”, explicó el intendente bellvillense.

“De golpe Macri es el más federal de todos, un federalismo atroz con Schiaretti, pero el actual gobernador de Córdoba es un filtro para los gobiernos radicales locales, lo digo como intendente y me han cerrado el grifovarias veces cuando me voy de boca, que es muy difícil callarme cuando veo algo injusto”, afirmó Briner quien aclaró que está trabajando para el PRO, de todos modos criticó la comunicación del gobierno. “No saben llegar a la gente, tienen un fenomenal equipo técnico pero políticamente no saben bajar lo técnico para que le llegue a la gente, y sí lo puede ofrecer el radicalismo, pero el radicalismo está ubicado dentro del gobierno de Macri en las segunda, terceras y cuartas líneas y a cuenta gotas, entonces nos encontramos con un problema de discriminación. A Macri le hace falta un proceso de maduración”, señaló Briner.

Calvo, replicó a Aldo Pandolfi: “El radicalismo de Leones va a tener su propio candidato”

“El comité departamental tiene la obligación moral de preocuparse para que cada Circuito tenga su propio candidato radical. Nosotros somos de Cambiemos pero somos del partido de la UCR”, afirmó Héctor Calvo, dirigente de Leones y actual vicepresidente 1º del comité departamental. El dirigente local insistió en la participación de candidatos de la UCR en 2019, “esa es la bajada de línea directa que hay que tener en el radicalismo. Que hagamos alianzas con gente del PRO, que venga y acompañe; perfecto, pero también hay que decirlo: hemos sido avasallados, hemos acompañado y somos de Cambiemos, pero hemos sido avasallados, lo dijo recién el intendenteBriner, lo dijo Bergami. Y en la Nación, la segunda y tercera línea, hay que decirlo, es del kirchnerismo, que no se ha ido todavía y hay que decirlo también”.

Con respecto al futuro candidato a intendente local, Héctor Calvo se encargó de aclarar que durante estos últimos días, “ha salido un correligionario a hablar, es Aldo Pandolfi, quien dijo que el radicalismo en Leones estaba muerto. Quisiera decirle que se arrime al Comité y que vea qué es lo que está pasando, porque desde aquí adentro podemos empezar a hablar de un radicalismo. Leones va a tener su propio candidato, de eso no le quepa la menor duda”, finalizó.

El encuentro, contó con una cena entre autoridades y correligionarios locales.

Fotos: Periódico ND