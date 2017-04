Augusto Manzano: UBUNTU, de la anécdota a la transformación del aula

Con ese nombre, se presentó en nuestra ciudad el licenciado Augusto Manzano, en el microcine del IPETyM 256, el pasado 6 de abril.

Publicista, profesor y licenciado en Psicología, en una exposición amena, directa, colmada de conceptos basados en la necesidad de una nueva manera de abordar las temáticas y los contenidos dentro de las escuelas, apoyándonos en la creatividad y el desarrollo de las inteligencias múltiples, como contrapeso al paradigma de una inteligencia única, Augusto llevó a reflexionar sobre acciones naturalizadas dentro de las aulas que en este momento no están dando los resultados esperados debido a la creciente complejidad de la sociedad actual y de los sujetos que habitan las escuelas. Con un monólogo fluido, directo, utilizando muchas veces la ironía que despierta risas, pero nos lleva a reflexionar, a replantearnos maneras de mirar y hacer, abriendo nuevos caminos para transitar que nos acerquen a los objetivos educativos que los docentes se proponen lograr con los alumnos, Augusto fue desgranando conceptos desde el pensamiento científico, la filosofía, las diferentes inteligencias que un ser humano posee, la empatía necesaria para poder conectar y aprender, y sobre todo, la importancia de trabajar primero en ser humanos antes que en profesionales, a abordar los conflictos que se presentan dentro de las aulas en un concepto de “tribu”, en donde todos somos y logramos los objetivos juntos, dejando de lado la competitividad. Este cambio de paradigma requiere de mucho compromiso, de poner en juego la felicidad como eje académico, el deseo de descubrir, la actitud de empatía entre todos los actores del acto educativo. Y de eso se trata, pues UBUNTU es una regla ética sudafricana enfocada en la lealtad de las personas y las relaciones entre estas: “Soy porque somos nosotros”, “una persona se hace humana a través de otras personas” “Todo lo mío, es para todos”, serían algunas frases que resumen esta filosofía. En palabras de Agu Manzano: “Ser creativo no es más que ponerse en los zapatos del otro, tener actitud creativa no es más que un acto empático y ser humano es reconocer que muchas veces el otro ni siquiera tiene zapatos”.

Las docentes Sandra Tittarelli, Liliana Lingua y Alejandra Bortolossi, coordinadoras de dicha charla, agradecen a las empresas locales, COSPúL. Hotel Posada Maestosso, club Sarmiento e IPETyM 256, que con su apoyo y colaboración, hicieron posible la concreción de la significativa propuesta.

Fotos: Periódico ND